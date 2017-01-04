У Туреччині продовжили режим надзвичайного стану

Влада Туреччини продовжила режим надзвичайного стану в країні на три місяці, передає УНН.

Турецький парламент прийняв рішення про доцільність продовжити режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Воно набуде чинності 19 січня цього року.

За подовження його дії виступили насамперед правляча Партія справедливості та розвитку та невеличка опозиційна Партія націоналістичного руху. Дві інші опозиційні політичні сили - Народно-республіканська партія та курдська Партія демократії народів були проти цього.

Під час дебатів віце-прем'єр-міністр країни Нуман Куртулмуш вказав на тривалу небезпеку скоєння терактів. Він також додав, що цей режим триватиме "стільки, скільки потрібно".

В кінці липня уряд Туреччини опублікувало постанову "Про заходи, що приймаються в рамках режиму надзвичайного стану", в якому розповів про деталі даного режиму.

Режим НС строком на три місяці був введений урядом Туреччини невдовзі після проваленої спроби перевороту в країні. У ніч з 15 на 16 липня була здійснена спроба збройного захоплення влади в Туреччині. Загинула 241 особа.

Нагадаємо, що внаслідок теракту в Стамбулі у новорічну ніч, загинули 39 людей.