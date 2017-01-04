У вінницьких трамваях лунають вірші місцевих поетів

З початку Нового року у славнозвісних вінницьких трамваях почали звучати поезії місцевих авторів. Поки що вірші лунають у трамваях, які рухаються від залізничного вокзалу через центру міста. Але за тиждень-другий планують охопити всі маршрути Вінниці. Своєрідний поетичний флешмоб вдалося реалізувати в рамках проекту «TRAmART», який ініціював молодий вінницький поет Юрко Юрчак. У ньому взяли участь 20 місцевих авторів. Вони начитали близько сотні власних поезій і створили аудіотеку, яку передали Вінницькій транспортній компанії. Кажуть, якщо пілотна спроба отримає позитивні відгуки від пасажирів, то до проекту залучатимуть нових авторів з новими віршами.

«Ідея започаткувати «TRAmART» виникла в трамваї, коли я їхав в центр міста і пошепки начитував свої поезії. Тоді я подумав, що було б добре реалізувати ініціативу – вінницькі поети у вінницьких трамваях. Це сприяло б популяризації творчості наших місцевих авторів серед вінничан. Адже, як правило, пересічні громадяни не знають і десятка імен місцевих літераторів. Окрім цього, вірші у салоні трамваю дозволять пасажирам відволіктися від буденності, підняти настрій, зрештою заспокоїтися і подумати про вічне, – коментує Юрко Юрчак. – Проект отримав схвальні відгуки і підтримку. За підтримки колег з Національної спілки письменників України ми запросили поетів до участі в проекті. Прагнули дотримуватися золотої середини, тому серед учасників є і відомих на всю Україну автори, і молоді поети, які прагнуть реалізуватися. Записували вірші на радіо «Місто над Бугом». Частина авторів самі начитували свої твори, деякі поезії – диктори. Загалом записали близько сотні віршів».

Проблем з боку Вінницької транспортної компанії, як запевняє Юрко, не було. Домовилися дуже просто: він приніс написаний проекту, керівники підприємства порадилися, проконсультувалися з інженерами щодо спроможності аудіосистеми трамваїв відтворювати аудіозаписи, і погодилися. Після згоди залишилися лише формальності. Потім кілька тижнів копіткої роботи (адже завантажити в один момент десятки віршів на усі вагони неможливо) і трамваї з віршами вирушили на маршрути. Лунатимуть вірші у вінницьких трамваях до тих пір, поки не набриднуть пасажирам.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором