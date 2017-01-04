"Укроборонпром" може випускати до 100 безпілотників на рік

Державний концерн "Укроборонпром" заявляє про готовність збільшити виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА) БПАК-МП-1 до 100 на рік

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Вітчизняні безпілотники комплексу - БПАК-МП-1, від київського підприємства ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", перевірені українським військом і готові до серійного виробництва в кількості понад 100 одиниць на рік", - йдеться в повідомленні.

Комплекс БПАК-МП-1 складається з трьох безпілотників, наземної станції управління і спостереження, антенної системи і зарядних пристроїв.

У 2016 році "Меридіаном" було виготовлено 11 таких комплексів, тобто 33 безпілотники і супроводжувальна техніка.

У разі відповідного замовлення підприємство здатне розширити випуск до 200 БПЛА на рік і повністю закрити потребу армії в безпілотниках такого класу.