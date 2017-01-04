В Японії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,3 стався в ніч з середи на четвер на північний схід від Токіо.

Про це повідомило японське метеорологічне агентство, передає УНН.

Зазначається, що епіцентр знаходився недалеко від узбережжя префектури Фукусіма, де в 2011 році через цунамі сталася велика аварія на АЕС "Фукусіма-1".

Повідомляється, що осередок землетрусу залягав на глибині 60 кілометрів. Його підземні поштовхи відчувалися в Токіо.

Загроза цунамі не оголошувалася. Даних про збитки поки не надходило.