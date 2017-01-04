Всеукраїнська профспілка освітян звернулася до керівництва держави на підтримку мережі "АТБ"

Вільна профспілка освіти і науки України звернулася до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Генеральної Прокуратури України у зв’язку з недопустимістю тиску на соціально відповідальний бізнес, зокрема торгівельну мережу супермаркетів «АТБ».

Освітяни у своєму зверненні до керівництва держави говорять про використання брудних інформаційних технологій проти українського бізнесу як метод тиску на підприємців. «Сьогодні така технологія використовується проти українського приватного бізнесу на замовлення рейдерів та бандитів, які займаються злочинною діяльністю. Будь-який успішний бізнес в нашій країні, від малого до великого, може стати мішенню для аферистів», - йдеться у листі, оприлюдненому Голос.ua.

У зверненні йде мова про те, що зараз відбувається спланована замовна брудна інформаційна кампанія проти торгівельної мережі супермаркетів «АТБ», зокрема констатується, що «група політичних рейдерів в українській пресі розпочала і продовжує цинічну атаку, розповсюджуючи брехню про начебто порушення законодавства даним підприємством».

Освітяни повідомили, що протягом 2014-2016 років торгівельна мережа супермаркетів «АТБ» сплатила до бюджету України 9 мільярдів 350 мільйонів гривень, що дорівнює шестистам тисячам пенсій, які виплачуються протягом року. Також у зверненні зазначається що в торгівельній мережі працює понад 50 тисяч людей.

Профспілковці зазначають, що даний спосіб «інформаційних фейків, маніпуляцій, думок псевдоекспертів та продажних політиків тиснути на чесний бізнес, вимагаючи від власників в кращому випадку відкуп, а дуже часто – контроль над підприємством» став популярним для впливу на український бізнес.

Нагадаємо, екс-міський голова звільненого Слов'янська Олег Зонтов заявил, що бойовики експропріювали мережу супермаркетів «АТБ» на території Донецької області.

Також раніше повідомлялося, що в "АТБ" назвали брехнею повідомлення про затримання їхнього топ-менеджера.