Вибух у будинку в Сумах влаштований навмисне, - поліція

Правоохоронці з'ясували, що вибух в будинку у Сумах навмисно скоїв чоловік, який перебуває на постійному обліку у психіатра.

Про це повідомили у прес-службі поліції Сумської області.

Як попередньо з‘ясували працівники місцевої поліції, вибух стався внаслідок займання газоповітряної суміші. Один з жителів будинку, власник квартири на сьомому поверсі, 59-річний чоловік, що перебуває на постійному обліку у психіатра з відповідним діагнозом, після сімейної сварки навмисне відкрив на кухні вентилі газової плити, напустив у приміщення газу та підпалив цигарку.

З місця події рятувальники евакуювали 64 жителя будинку, розселенням людей займається міська влада. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Сумах внаслідок вибуху в житловому будинку загинула людина.