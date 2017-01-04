За день бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики продовжують обстрілювати сили АТО на всіх напрямках фронту. З початку доби зафіксовано вже 32 обстріли.

Про це повідомляє прес-центр АТО станом на 18.00.

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. ... Станом на 18.00 відбулося 32 обстріли", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бойовики з мінометів неодноразово обстрілювали Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному вогонь вела БМП окупантів.

На Луганському напрямку по Новозванівці стріляли зі 120 міліметрових мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській – з гранатометів.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому та Зайцевому, а з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку та Круту Балку.

"Одного нашого військовослужбовця поранено", - повідомляє прес-центр штабу АТО.