Актор Георгій Тараторкін помер у віці 72 років

Російський актор Георгій Тараторкін помер на 73-му році життя після тривалої хвороби, повідомили в театрі імені Моссовєта.

Тараторкін народився в 1945 році в Ленінграді, незадовго до закінчення Другої світової війни.

Він закінчив студію при Ленінградському ТЮГу, потім грав у цьому театрі.

З 1968 року актор почав зніматися в кіно, його першим фільмом стала стрічка Лео Арнштама "Софія Перовська".

У 1969 році на екрани вийшов фільм "Преступление и наказание" за романом Федора Достоєвського. У ньому Тараторкін зіграв головну роль Родіона Раскольнікова, яка принесла йому популярність і любов глядачів.

Незабаром він перейшов у Театр імені Моссовєта, де пропрацював понад 40 років.

Тараторкін також викладав у ВДІКу, виступав з читанням віршів і працював у Союзі театральних діячів Росії.

Тараторкін знявся більш ніж у 30 фільмах. Серед них: "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк" тощо.