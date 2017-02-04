Бойовики ввечері розпочали штурм промзони Авдіївки, - штаб

У зоні проведення АТО бойовики, попри домовленості про режим припинення вогню, розпочали штурмові дії позицій сил АТО в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152-мм гармат та мінометів калібру 120 мм.

Про це станом на вечір 4 лютого повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню для відновлення пошкоджених електромереж у населеному пункті Авдіївка російсько-окупаційні війська грубо порушили режим "Тиша". Близько 17:30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152-мм гармат та мінометів 120 мм калібру", - заявили у штабі.

"Противник навмисно зриває ремонтні роботи з метою загострення гуманітарних проблем у місті", - підкреслили у штабі АТО.

За повідомленням Міноборони України, бойовики почали штурмові дії в районі опорного пункту "Орел".

"Начальник Генштабу доповів президенту України щодо порушення режиму "тиші", якого попередньо було досягнуто... Також повідомлено СЦКК та ОБСЄ та проінформовано щодо адекватного реагування на відповідне порушення із рівнозначного озброєння, котре застосовують російсько-окупаційні війська", - зазначили у Міноборони.

За даними прес-центру штаба АТО, станом на 18:00 4 лютого зафіксовано 35 обстрілів позицій ЗСУ з боку бойовиків. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Кам'янку і Авдіївку з танків і БМП, Новолуганське - з артилерії калібру 152 мм, Авдіївку - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Зайцеве - зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів обстріляно Чермалик, Широкине, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Талаківку. По Чермалику вогонь вів танк.

"У напрямку Луганська по Новозванівці вели вогонь з РСЗВ БМ-21 "Град". З мінометів різних калібрів – по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів. В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Раніше Жебрівський повідомив, що у Авдіївці працює 11 пунктів обігріву населення, а при координаційному штабі в Авдіївці цілодобово працює "гаряча лінія": (06236) 3-15-44.