Бойовики за 5 днів випустили по Авдіївці 7,5 тисяч боєприпасів

Протягом останніх п'яти діб російсько-окупаційні війська 13 разів здійснювали штурмові дії, спрямовані проти підрозділів Збройних сил України та мирного населення в районі Авдіївки.

Про це під час брифінгу заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Анатолій Петренко, передає Еспресо.

"Понад 7,5 тисяч боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. Три доби, переважно вночі, велися обстріли житлових масивів, загалом 345 тон боєприпасів, а це вісім заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирних жителях Авдіївки", - цитує Петренка прес-служба Міністерства оборони України.

Нагадаємо, нещодавно у штабі АТО повідомили, що бойовики, попри домовленості про режим припинення вогню, розпочали штурмові дії позицій сил АТО в районі авдіївської промзони із застосуванням 152-мм гармат та мінометів калібру 120 мм.

Крім того, терористи "ДНР" здійснили прицільний обстріл електриків, які намагалися відновити електропостачання Авдіївки.