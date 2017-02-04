Через негоду у 5 областях ввели обмеження руху транспорту

У суботу, 4 лютого, у зв’язку з різким погіршенням погодних умов (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь) введено тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту, повідомляє прес-служба ДСНС України, за інформацією Укравтодору.

У Житомирській області обмежено рух автобусів на автодорогах місцевого значення.

У Київській області обмежено рух автобусів та вантажівок на дорогах місцевого значення.

У Черкаські області обмежено рух великогабаритного, великовагового і пасажирського транспорту.

У Вінницькій області обмежено рух автобусів.

У Хмельницькій області обмежено рух великовагового транспорту та автобусів по автодорогам місцевого значення.

Водночас у Закарпатській області відновлено рух на а/д Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів в районі села Гребля.

У Черкаській області також знято обмеження руху.