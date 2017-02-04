Ердоган розпочав агітаційну кампанію щодо конституційного референдуму

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає громадян країни сказати "так" на майбутньому референдумі, де вирішуватиметься доля поправок до Конституції, які дозволять значно розширити його повноваження.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"Я, наш прем'єр-міністр та міністри будуть роз'яснювати все це", - сказав Ердоган, виступаючи під час відкриття міської лікарні в середземноморській провінції Мерсін.

"Ми збільшимо кількість депутатів до 600 (з нинішніх 550 - Ред.). Чи готові ми до цього?" - запитав він.

Президент Туреччини знову повторив, що мета таких змін - зробити країну однією з 10 провідних економік світу до 2023 року.

"Парламент сказав "так", і тепер народ каже" так", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині урядова Партія справедливості і розвитку планує провести референдум щодо запропонованих конституційних поправок, які посилять владу президента країни, у період з 26 березня до 16 квітня.

Нагадаємо, турецький парламент схвалив законопроект про внесення поправок до конституції, що розширюють повноваження президента країни.