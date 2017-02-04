Глава Пентагону назвав Іран одним з головних спонсорів тероризму

Міністр оборони США Джеймс Меттіс назвав Іран одним з головних спонсорів тероризму, роблячи свої перші коментарі щодо Ірану після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові санкції.

Відповідну заяву він зробив на прес-конференції в Токіо, передає CNN.

Меттіс заявив, що "неправомірні дії та недостойна поведінка" Ірану повинні бути розглянуті.

"У нас є відповідальність з іншими країнами, щоб бути абсолютно чіткими щодо Ірану в цій сфері. Не можна таке ігнорувати", - сказав Меттіс.

Міністр оборони США додав, що не бачить необхідності збільшувати американську військову присутність на Близькому Сході у зв'язку з проблемою Ірану.

"У нас завжди є можливість зробити це, проте в цей раз я не думаю, що це необхідно", - сказав він.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Ірану після того, як 29 січня 2017 року Іран провів випробування балістичної ракети.

Раніше в США заявили, що Іран у неділю провів випробування балістичної ракети середньої дальності, яка вибухнула, пролетівши трохи більше тисячі кілометрів.

Згодом Іран підтвердив проведення випробувань балістичної ракети, але заперечив, що це є порушенням ядерної угоди, укладеної 2015 року.