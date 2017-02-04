Іран розпочинає військові навчання у відповідь на санкції США

Іран відповів на санкції США, введені напередодні, оголосивши про початок військових навчань, які включатимуть розгортання ракет.

Про це повідомляє NY Post.

На сайті "Корпусу вартових іранської революції" (існує паралельно зі збройними силами Ірану) сказано, що військові маневри є відповіддю на "принизливі" санкцій, введені президентом США Дональдом Трампом.

Повідомляється, що під час навчань будуть застосовані "вітчизняні РЛС і ракетні комплекси, а також кібер система РЕБ".

Як відомо, США ввели нові санкції проти Ірану після того, як 29 січня 2017 року Іран провів випробування балістичної ракети.

Нагадаємо, що Міністр оборони США Джеймс Меттіс назвав Іран одним з головних спонсорів тероризму, роблячи свої перші коментарі щодо Ірану після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові санкції.