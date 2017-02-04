Міська влада Авдіївки заявляє, що місто залишиться без води за 3-4 дні

У Авдіївці залишилося відфільтрованої води на 3-4 дні.

Про це заявив голова міської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін, повідомляє "Радіо Свобода".

"Воду для в Авдіївки по централізованому водогону подають по годинах, приблизно раз на добу, відфільтрованої води залишилось на 3-4 запуски", - розповів голова ВЦА.

Після цього, за словами Малихіна, питною і технічною водою жителів міста забезпечуватиме Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загалом, як повідомлялося раніше, за час п’ятиденного загострення пошкоджено більше сотні приватних будинків в Авдіївці та кілька багатоповерхівок у новій частині міста.

За словами голови військово-цивільної адміністрації Донеччини Володимира Жебрівського, для відновлення цих будинків створили будівельні бригади з місцевих.

Бої поблизу Авдіївки на Донеччині тривають з 29 січня.