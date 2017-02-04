Норвегія заявила про атаку хакерів з Росії

Служба безпеки Норвегії заявила, що дев’ять особистих поштових акаунтів держслужбовців країни піддалися атакам з боку угруповання, імовірно, хакерів з Росії, передає УНН з посиланням на Associated Press.

“Характер атак вказує на те, що їх скоїла угруповання APT29, яка, імовірно, є російською,” — сказав глава служби безпеки Мартін Бернсен.

М.Бернсен також додав, що між країнами існують домовленості, за якими сторони попереджають один одного про кібератаки, які, як він заявив, є регулярними.