Під варту взяли високопосадовця з НБУ

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід директору одного з департаментів Нацбанку України, який був затриманий під час отримання хабара, – він узятий під варту з альтернативою внесення застави в сумі 800 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

Крім того, щодо трьох спільників посадовця НБУ, які виступали в ролі посередників, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем постійного проживання.

Затриманий представник НБУ повідомлений про підозру по ч.4 ст.368 КК України, а також його спільники по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільники – посередництво в її отриманні).