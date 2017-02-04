Прем'єр Польщі підтвердила незмінність позиції країни щодо санкцій проти РФ

Прем’єр Польщі Беата Шидло заявила, що позиція Польщі відносно санкцій проти Росії є рішучою та незмінною.

Про це вона заявила на неформальному саміті Європейського Союзу у Валетті, передає RP.pl.

"Ми не можемо забувати, що введення санкцій проти Росії було прямим наслідком політики Москви, яка порушила міжнародні закони. Ми не погодимося на зняття санкцій, поки не зміниться політика Кремля", - заявила вона.

"Польська позиція про санкції, введених відносно Росії, є рішучою та незмінною. Не можна говорити про їх скасування", - додала Шидло.

За її словами, також під час зустрічі прем’єр-міністрів Вишеградської групи було заявлено про те, що жодна з держав не пропонуватиме скасування санкцій щодо Росії.