Сьогодні Порошенко проведе телефонну розмову з Трампом

Президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком у суботу, 4 лютого.

Про це повідомила в п'ятницю ввечері прес-служба Білого дому, передає ABCnews.

"Президент Дональд Трамп витратить частину вихідних, здійснюючи телефонні дзвінки для знайомства зі своїми колегами на світовій арені", - зазначає видання.

Повідомляється, що Трамп планує провести телефонну розмову в суботу з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні та президентом України Петром Порошенком.

У неділю Трамп планує телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом та прем'єр-міністром Нової Зеландії Біллі Інглішем.

В адміністрації президента України підтвердили, що Петро Порошенко проведе 4 лютого телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Сьогодні увечері президент України проведе телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом", - написав він.