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Симон Петлюра, український державний, військовий та політичний діяч, публіцист

Столиця Швейцарії погодилася прийняти 1500 біженців

4 лютого, 2017 - 19:38
Фото Reuters

Швейцарська столиця може прийняти ще 1500 біженців після того, як місцеві депутати Берну проголосували за відповідне рішення.

Про це повідомляє The Local.

Для прийому біженців потрібно буде створити інфраструктуру і деякі з них можуть бути розміщені у помешканнях приватних осіб, які добровільно на це погодяться, зазначили чиновники.

Представники швейцарської Народної партії та Ліберально-радикальної партії проголосували проти цієї пропозиції, стверджуючи, що це обов'язок федеральної влади вирішувати політику щодо біженців.

Пропозиція міста ще має бути затверджене виконавчою радою Берна.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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