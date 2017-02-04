Суд призупинив дію міграційного указу Трампа

Федеральний суд в Сіетлі (штат Вашингтон) призупинив дію указу президента США Дональда Трампа, в якому той розпорядився припинити прийом біженців та видачу віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами.

Про це повідомляє BBC.

Дія указу призупинено по всій країні доти, доки не буде розглянуто позов, поданий в цей суд місцевою прокуратурою. У позовній заяві вимагається визнати основні положення указу неконституційними і скасувати його.

Прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон, коментуючи рішення призупинити дію указу, назвав його свідченням торжества закону в США. Він додав, що тепер люди, що потрапили під дію указу, знову зможуть звертатися за візами.

На його думку, указ порушує положення американської конституції про рівність перед законом, право за свободу віросповідання, право на справедливий судовий розгляд і закони про імміграцію.

Раніше стало відомо, що з моменту видання указу були анульовані близько 100 тисяч вже виданих американських віз. У той же час влада США відзначає, що всі мігранти з постійним дозволом на проживання безперешкодно потрапляють в США.

Указ про припинення прийому біженців і видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами, був підписаний президентом США Дональдом Трампом 28 січня.

Для громадян Судану, Ємену, Лівії, Сомалі, Іраку, Ірану і Сирії запроваджена 90-денна заборона на в'їзд до Сполучених Штатів. Також припинено на невизначений термін прийом сирійських біженців. Програма прийому біженців з інших країн заморожена на 120 днів.

Указ викликав широке невдоволення в американському суспільстві, в тому числі серед великих підприємців, а також зазнав різкої критики в згаданих в ньому країнах. Деякі з них пригрозили відповідними заходами.