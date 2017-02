Трамп пообіцяв відновити заборону в'їзду в США, призупинену судом

Президент США Дональд Трамп пообіцяв відновити дію указу про заборону в'їзду у США громадянам семи країн, який був тимчасово зупинений Федеральним судом в Сіетлі.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Думка цього так званого судді, який по суті відкинув дотримання законів у нашій країні, є безглуздою, і це буде скасовано", - написав він.

"Коли країна більше не може сказати, хто може, а хто не може в'їжджати чи виїжджати, особливо з міркувань безпеки, то це - велика біда!" - написав Трамп.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

