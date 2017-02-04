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Симон Петлюра, український державний, військовий та політичний діяч, публіцист

Трамп пообіцяв відновити заборону в'їзду в США, призупинену судом

4 лютого, 2017 - 18:26
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп пообіцяв відновити дію указу про заборону в'їзду у США громадянам семи країн, який був тимчасово зупинений Федеральним судом в Сіетлі.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Думка цього так званого судді, який по суті відкинув дотримання законів у нашій країні, є безглуздою, і це буде скасовано", - написав він.

"Коли країна більше не може сказати, хто може, а хто не може в'їжджати чи виїжджати, особливо з міркувань безпеки, то це - велика біда!" - написав Трамп.

Нагадаємо, що Федеральний суд в Сіетлі (штат Вашингтон) призупинив дію указу президента США Дональда Трампа, в якому той розпорядився припинити прийом біженців та видачу віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами.

Дію указу призупинено по всій країні доти, доки не буде розглянуто позов, поданий в цей суд місцевою прокуратурою. У позовній заяві вимагається визнати основні положення указу неконституційними й скасувати його.

Так, прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон заявив, що тепер люди, що потрапили під дію указу Трампа, знову зможуть звертатися за візами.

Джерело: День
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