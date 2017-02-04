У Франції через ураган понад 200 тисяч будинків залишилися без електрики

На південному заході Франції через ураган понад 200 тисяч будинків залишилися без електрики.

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними оператора електромереж Enedis, станом на 8.00 ранку щонайменше 200 000 будинків залишилися без електрики.

Швидкість поривів вітру досягає 130-150 км/год, що супроводжується потужними зливами.

Повідомляється, що у трьох найбільш постраждалих департаментах Франції, в Шаранті, Приморській Шаранті та Жиронді оголошено червоний рівень тривоги.

За даними рятувальників, станом на 07:30 ранку було зафіксовано понад сто різних випадків, коли через ураган було перервано лінії електропередач та перегороджено деревами дороги.