У ГПУ анонсували завершення розслідування проваджень у справах Майдану

Начальник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк анонсував швидке завершення кількох проваджень у справах злочинів під час Майдану.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Всього більше 2,5 тис. злочинів розслідується. Окремі, які перебувають у суді, ми можемо говорити про їхнє завершення, хоча б приблизно... Йде до завершення розгляду провадження по одному з бійців "Беркута" з Харківської області, яке стосується подій 18 лютого на Кріпосному провулку. Очікуємо, що на практиці може бути завершено", - зазначив Горбатюк.

У ще одному провадженні "тітушка" визнав свою провину, тому розгляд обвинувального акта може відбутися за спрощеною процедурою.

"Далі спрямований обвинувальний акт щодо "тітушки", який в групі осіб викрадав мітингувальників, позбавляли волі і застосовували насильство до них. То, враховуючи визнання провини, це за спрощеною процедурою може відбутися, і в понеділок можемо отримати вирок. І таких проваджень є кілька", - наголосив Горбатюк.