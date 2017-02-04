У Кельні на час проведення карнавалу заборонять в'їзд у центр міста для вантажівок

Влада Кельна на два дні заборонила проїзд вантажних автомобілів у центр міста у період проведення карнавалу. Про це повідомляє видання Kоlner Stadt-Anzeiger.

"Заборона поширюється на вантажні автомобілі, загальною масою понад 7,5 тонн і буде діяти з неділі, 26 лютого", - йдеться в повідомленні видання.

Подібні заходи влади міста пояснює заходами безпеки і є реакцією на напади в Берліні і Ніцці, де терористи направляли вантажівки в скупчення людей.

Зазначимо, що 26-27 лютого в Кельні відбудеться традиційний карнавал. У другий день - "скажений понеділок", пройде карнавальна хода - головна і найбільш масштабна подія карнавалу.

Нагадаємо, у Берліні увечері 19 грудня вантажівка з польськими номерними знаками в'їхала на територію різдвяного ярмарку, що проходила в центрі міста. Жертвами наїзду вантажівки в натовп стали 12 людей, ще 48 постраждалих доставлені в лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.