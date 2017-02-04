У Києві знайшли арсенал боєприпасів

У Києві в підсобному приміщенні паркінгу виявили арсенал боєприпасів.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, боєприпаси вилучили в рамках проведення санкціонованого обшуку за погодженням із СБУ та прокуратурою, оскільки до правоохоронців надійшла оперативна інформація про те, що за вказаною адресою може зберігатися зброя.

Під час проведення перевірки правоохоронці виявили гранату "РГД-5" без запалу, світло-шумову ракету, одну підствольну гранату для автомата Калашникова та дві димові шашки.

Окрім цього, поліцейські вилучили 233 патрони калібру 7,62 мм, 16 димових зарядів, чотири банки із порохом, магазин для пістолета та деталі до автомата Калашникова.

Всі вилучені предмети направлені на відповідні експертизи.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Власника, походження та мету зберігання боєприпасів з’ясує слідство.