У львівській галереї презентують високе декоративне мистецтво

В залах Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького триває художня виставка факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. На ній представлені кращі дипломні та курсові студентські роботи, творчі праці викладачів факультету.

Дана експозиція є досить символічна, адже приурочена до сімдесятиріччя від заснування Львівської академії мистецтв. Тому до виставки було залучено 70 авторів. Усі твори взяті із фонду академії. Їх художники створили за останні 10 років. Зокрема глядачі можуть побачити на виставці твори народного художника України, лауреата Державної премії ім.Т.Г.Шевченка А.А.Бокотея, заслужених художників України О.В.Боньковського та О.В.Івасюти, заслуженого діяча мистецтв України Т.Г.Печенюка та інших відомих в Україні та за її межами майстрів декоративно-прикладного мистецтва, котрі багато років викладають художні дисципліни на факультеті ДПМ.

Унікальними творами, створеними у різних матеріалах, жанрах та стилістиках,талановита молодь — студенти та випускники факультету - демунструють свою мистецьку ерудицію та ремісничий вишкіл, знання традицій та інноваційне мислення. На виставці є твори і кераміки, металу, дерева, склата текстилю.

"Виставка покликана продемонструвати рівень школи ЛНАМ в царині декоративно-прикладного мистецтва, здатність її вихованців творчо змінювати, модернізувати та інтелектуалізувати предметне середовище, занурювати відвідувачів у потік смислів та естетичної насолоди", - описує виставку її куратор Орест Принада.

Довідка. Факультет ДПМ включає 5 кафедр. Серед них найдавніші, що виникли під час створення вузу в 1946 р.: художнього текстилю, художньої кераміки, художнього дерева. А також кафедри художнього скла й художнього металу, котрі були організовані пізніше.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів