У Львові триває проект #ПісніВійні

Український льотчик та співачка зі США записали сьомий сингл у рамках соціально-мистецького проекту #ПісніВійни. Як розповіла «Дню» ініціатор проекту Галина Гузьо, автор слів до пісні «Настане мирний час» – ветеран АТО Сергій Тітаренко, музика – співачки Анички (Чеберенчик), яка вже десять років живе у США. Вони ж і записали пісню у дуеті на львівській студії Jenny Records.

Галина Гузьо розповідає, що Сергій Тітаренко з перших днів брав участь в АТО. Служив у 16-й бригаді армійської авіації. Його вертоліт збили під Слов’янськом у червні 2014-го – борт упав з висоти 100 метрів… Сергій та його товариш дивом вижили – отримали дуже важкі травми. Боєць переніс складні операції на хребті в Україні та в Німеччині, а потім пройшов реабілітацію у США.

– Пісня «Настане мирний час» – це нагадування усім, хто забуває, що в Україні – війна, – говорить Сергій Тітаренко. – Навіть більше – це не нагадування, а прохання не здаватися, не опускати рук і робити все можливе задля нашої перемоги, яка неодмінно настане, адже, як співаємо з Аничкою, «бо з нами – Бог, бо з нами – Україна».

Галина Гузьо додає, що Аничка – не тільки співачка, а й волонтерка. Останні три роки активно гастролює містами США із благодійними концертами на підтримку поранених бійців АТО. Мала десятки концертів, на яких зібрала понад 100 тисяч доларів. До речі: одним із бійців, яким допомогла з коштами на лікування і відновлення, був і Сергій Тітаренко.

– Коли передавала гроші на реабілітацію Сергія, і подумати не могла, що через якийсь час заспіваю з ним дуетом, – говорить Аничка. – І тут – проект #ПісніВійни, завдяки якому здійснилася одна із мрій Сергія – його вірш став піснею.

Восени світ побачить альбом #ПісніВійни, який об’єднає півтора десятка військових пісень, написаних українськими захисниками та заспіваних у дуетах бійців із відомими українськими артистами. Раніше у рамках проекту уже вийшли дуети воїнів-авторів із вокальною формацією «Піккардійська Терція», лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею, співаком Арсеном Мірзояном, Сергієм «Фомою» Фоменко із групи «Мандри», співачками Оксаною Мухою та Іриною Долею. Попереду – записи пісень у співпраці із лідером гурту «Kozak System» Іваном Леньо, Віктором Винником із групи «Мері», співаком Тарасом Гавриком…

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Маркіяна ЛИСЕЙКА.

Переглянути відео «Настане мирний час» (при монтажі використано ексклюзивні кадри, надані Центральною телерадіостудією Міністерства Оборони України) можна тут: https://www.youtube.com/watch?v=pNwT2YDbK7M

Послухати пісню «Настане мирний час» можна тут: https://soundcloud.com/user-107744611/sergy-ttarenko-anichka-nastane-mirniy-chas-psn-vyni