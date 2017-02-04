У Львові відбудеться "Бетховен-марафон" до третіх роковин Небесної Сотні

Концерт від Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова», який проходитиме у філармонії 9 лютого, наскрізно просякнутий героїчною тематикою. «Лютневі дні знаменують не лише останні пориви зими перед тим, як вона поступиться місцем теплу. Вже три роки лютий в Україні – сумна і кривава дата – час, коли згадуємо героїв Небесної Сотні та інших полеглих за територіальну цілісність України. Отже – третя річниця, Третя симфонія та Третій концерт яскравого представника віденської композиторської школи – це символічно і натхненно», – розповідають про концепцію вечора його організатори.

Участь у концерті пам'яті героїв Небесної Сотні візьме соліст-піаніст із Польщі Артур Яронь, який уже понад два десятки років співпрацює з львівським оркестром. На думку засновника, мистецького керівника та головного диригента «Віртуозів Львова» Сергія Бурка, цей концерт стане однією із найцікавіших подій лютого у Львівській філармонії. «Симфонія №3 і Концерт №3 – знакові твори для композитора, – говорить С. Бурко. – Наповнені новою поетикою, особливим драматизмом та новаторськими ідеями, вони зачаровували європейську публіку два століття тому, зачаровують і сьогодні».

До речі: Артур Яронь виконуватиме Третій концерт для фортепіано з оркестром Людвіга ван Бетховена вперше у Львові. «Це поєднання двох трійок – номерів симфонії та концерту – не випадкове. Вийшла у певному сенсі магічна цифра», – додає диригент. І принагідно зазначає, що гість із Польщі вже вдруге приїздить у лютому до Львова, щоби зробити благочинний виступ для друзів з України. Минулого року піаніст виконував концерти Гершвіна та Сен-Санса, тоді ж передав свій гонорар і частину надходжень з вечора на підтримку воїнів на Сході. Цього року, за словами Сергія Бурка, пан Яронь планує передати кошти для підтримки поранених, які лікуються і проходять реабілітацію у Львові.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.