У Львові запрошують на вічну "Зустріч"

Саме виставка із такою назвою відкрилась у львівській галереї "Зелена канапа". Її автором є київський художник Олексій Коваль. Унікальністю виставки є те, що усі роботи виконані у технічі гарячої емалі. А такі твори є вічними, адже здатні зберігатися краще ніж статуї із бронзи.

Окрім того, що робота із гарячою емаллю є не дешевим задоволенням, вона ще й вимагає від художника як мінімум трьох речей. По-перше - це технічної точності та обережності. Адже виговлення завершеного твору передбачає понад два десятки процесів, помилка в кожному означатиме зіпсований матеріал та невисловлену ідею. По-друге, знання художнього потенціалу матеріалу, як за допомогою емалі реалізувати художній задум. І по-третє - терпіння, бо на створення навіть невеличких робіт йдуть сотні годин.

Свого часу художник шукав себе у мозаїці, фресках, розписах вітражів. Проте лише гаряча емаль та офорти, за його словами, є для нього найцікавішими, бо відображає його думки та почуття. Але на цьому Олексій Коваль не зупиняється, а продовжує експерементувати у різних творчих процесах і вже незабаром покаже їх широкому загалу.

На виставці Олексія Коваля "Зустріч" глядачі можуть побачити нові твори майстра із серій "Україна", "Пейзаж", "Натюрморти" у техніках гарячої емалі, а також не бачені досі у Львові кольорові офорти художника. А після Львова ці роботи автор повезе виставляти до Одеси, Києва,Торонто та Відня.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів