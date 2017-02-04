У Європарламенті 6 лютого обговорять загострення ситуації в Авдіївці

В Європейському парламенті ухвалили рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці Донецької області.

Про це повідомляє Представництво України при Євросоюзі на своїй сторінці Facebook.

"Європарламентом ухвалено рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці на засіданні Підкомітету з питань безпеки і оборони за участю віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз закликав припинити бойові дії в Авдіївці, які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію використати свій "значний вплив" на бойовиків на сході України і припинити бойові дії поблизу Авдіївки.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що загострення ситуації в Авдіївці знову нагадало про триваючі виклики, які становить агресія Росії на сході України.