Українські фігуристи виграли золото Всесвітньої Універсіади

Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін виграли золоті нагороди на XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді в Алмати (Казахстан), повідомляє офіційний сайт змагань.

Зазначається, що українська пара показала підсумковий результат 165,62 бали. Українці лідирували після короткого танцю, де показали результат 64,12 бали, а сьогодні підтвердили свою першість.

2-е місце і срібні медалі завоювали Софія Євдокимова і Єгор Базін з Росії з результатом 156,96 бали, третє - Шарі Кох і Крістіан Нойчтерн з Німеччини - 154 бали.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 7 нагород - 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи. Команда посідає 7-е місце в загальному заліку.

Як відомо, зимова Універсіада-2017 в Алмати проходить з 29 січня по 8 лютого.