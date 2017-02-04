В Авдіївці усі важливі установи працюють у штатному режимі, - Жебрівський

У Авдіївці управління Казначейства, Укрпошта, лікарня, поліція, каналізаційно-насосна станція та фільтрувальна станція працюють у штатному режимі, біля усіх соціально-значимих об’єктів міста підключено 24 пересувних електрогенератори.

Про це ввечері 4 лютого повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Вчора (3 лютого) у місті працювали дві школи - №7 та №1, в них навчалися 228 дітей. У понеділок, по можливості, запустимо й інші школи та дитячі садки. Школи та дитячі установи міста забезпечені бомбосховищами", зазначив він.

Також Жебрівський повідомив, що у Авдіївці працює 11 пунктів обігріву населення, а при координаційному штабі в Авдіївці цілодобово працює "гаряча лінія": (06236) 3-15-44.