В Авдіївці відновлено опалення в багатоповерхівках, – Зубко

В Авдіївці відновлено опалення в багатоповерхових будинках, що було відсутнє внаслідок обстрілів.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Генадій Зубко у Twitter.

"Авдіївка відновлено опалення у під'їздах 9- та 5-поверхівок після обстрілу 2 лютого. Температура у будинках - +18 - +22. На вулиці +1". - написав він.

1/3 #Авдіївка відновлено опалення у під'їздах 9- та 5-поверхівок після обстрілу 2 лютого. Температура у будинках - +18 - +22. На вулиці +1 — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 4 лютого 2017 р.

Нагадаємо, що за добу в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано 115 обстрілів бойовиків по всій лінії зіткнення. В результаті обстрілів троє українських військових загинули, семеро поранені.

Активні бойові дії в районі Авдіївки Донецької області почалися з 29 січня. Протягом перших двох з половиною діб противник здійснив десять спроб штурму позицій українських військових. Російські гібридні війська застосували всі види артилерії калібру 152 - і 122-мм, реактивні системи залпового вогню, міномети 120 - і 82-мм, заборонені Мінськими угодами.

Увечері 30 січня в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ пошкоджені лінії електропередачі на Авдіївку. В результаті місто залишилося без світла, води і тепла.