В Україні ввели 25-річну заборону на полювання на лосів

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак підписав наказ про введення мораторію на 25 років на полювання на лосів.

"Наказ передбачає встановлення заборони полювати на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років. А ще документом передбачено розробку програми відтворення популяції лося європейського (Alces alces) в Україні",- заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Семерак зауважив, що Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України офіційно підтвердив, що популяція лосів зникає в Україні. Наразі, за різними підрахунками, популяція лосів в Україні нараховує 2-6 тис. тварин, тоді як у сусідніх Білорусі і Польщі близько 30 тис.