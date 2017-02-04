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Симон Петлюра, український державний, військовий та політичний діяч, публіцист

В Україні ввели 25-річну заборону на полювання на лосів

4 лютого, 2017 - 09:17
Фото: USDA Forest Service

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак підписав наказ про введення мораторію на 25 років на полювання на лосів.

"Наказ передбачає встановлення заборони полювати на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років. А ще документом передбачено розробку програми відтворення популяції лося європейського (Alces alces) в Україні",- заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Семерак зауважив, що Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України офіційно підтвердив, що популяція лосів зникає в Україні. Наразі, за різними підрахунками, популяція лосів в Україні нараховує 2-6 тис. тварин, тоді як у сусідніх Білорусі і Польщі близько 30 тис.

Джерело: День
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