В Ужгороді затримали адміністратора проросійських груп (відео)

СБУ викрила в Ужгороді адміністратора проросійських груп у соцмережах

Зловмисник створив фейкові акаунти у соцмережах та адміністрував спільноти, де систематично, за російські гроші, поширював антиукраїнські матеріали, дискредитував владу та пропагував військову агресію РФ на Сході України, повідомляє прес-служба СБУ.

Під час обшуку оперативники вилучили у затриманого комп'ютерну техніку з доказами його протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.