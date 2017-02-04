Вінничани пом’янули загиблих під Авдіївкою героїв

Кілька десятків вінничан, переважно волонтери, учасники АТО та молодь, зібралися 3 лютого на майдані Героїв Небесної Сотні, щоб вшанувати пам’ять загиблих у боях під Авдіївкою вояків. Учасники пам’ятної акції запалили свічки та лампадки і разом з військовим капеланом Віктором Чверкуном молилися за наших захисників та мир в Україні. Ініціатором проведення вшанування виступила відома вінницька волонтерка Людмила Бобровська.

«Бої тривають. І не тільки в Авдіївці, ворог активізувався ще й на Світлодарській дузі. Маємо і втрати, і поранених, які зараз перебувають у лікарні Артемівська. Зважаючи на загострення ситуації, я відчувала потребу в тому, щоб зібратися і у спільній молитві просити Господа про мир, про те, щоб захистив наших бійців, обігрів і полюбив тих, які відійшли у Вічність, – зі сльозами на очах каже Людмила Бобровська. – Коли ми втрачаємо молодих хлопців, ми втрачаємо ціле генеалогічне дерево, рід, націю. Душа болить і рветься крик горлом від цієї ситуації. І щоб знайти рівновагу, примирення ми мусимо звертатися до Бога у молитві. Чим більше людей благатиме його про мир, тим швидше він настане і наші сини, чоловіки, брати повернуться додому».

Волонтерка каже, що треба започаткувати у Вінниці нову традицію – щотижня проводити на площі молебень за мир та спокій в Україні.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора