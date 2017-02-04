Єльченко в ООН показав Чуркіну фото загиблого захисника Авдіївки (відео)

На засіданні члени Ради Безпеки ООН обговорили ситуацію на сході України. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Україна – країна, яка дотримується режиму припинення вогню і не хоче війни, що забирає життя українців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на текст виступу Єльченка.

Володимир Єльченко сказав, що Україна дотримується Мінських домовленостей і режиму припинення вогню. “Наші військовослужбовці отримали дуже жорсткий наказ відкривати вогонь лише у відповідь на напади проросійських бойовиків. Озброєна конфронтація може бути легко вирішена, Росія повинна зупинити військових і поставки озброєння в Україну. Повинен бути здійснений моніторинг щодо дотримання режиму припинення вогню, Росія повинна дотримуватися Мінських угод. Ми закликаємо її припинити підтримувати терористів, а також нарощувати військову міць уздовж кордону”, – сказав посол. Він підкреслив, що українці захищають свою землю.

Він розповів про обстріл в районі Авдіївки, руйнування об’єктів інфраструктури, зазначив, що багато місцевих жителів, серед них і діти, за температури мінус 17 градусів за Цельсієм залишилися без води й опалення. Бойовики, за його словами, не пускають ремонтні бригади на ці об’єкти.

“Руйнування критичної інфраструктури, а також подальше погіршення гуманітарної ситуації – це тактика проти цивільного населення. Така тактика може трактуватися як військовий злочин. Україна представить це як однин із фактів для того, щоб притягти Росію до відповідальності за порушення статуту ООН”, – зазначив постпред.

Єльченко продемонстрував фото обстріляної бойовиками багатоповерхівки в Авдіївці. “Через обстріли жителі цього будинку в Авдіївці рятували свої життя на морозі. Було -20 ° С. Навіть чорт такого б не зробив”, – зазначив він.

Також Єльченко під час засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Донбасі показав фото загиблого під Авдіївкою капітана Андрія Кизила і закликав постпреда РФ Віталія Чуркіна вдивитися в його очі.

“Україна платить високу ціну, втрачає своїх найкращих синів і дочок у цій війні. Смерть кожного солдата чи цивільної особи – шрам на серці України. Це фото 26-річного офіцера Андрія Кизила, убитого 29 січня біля Авдіївки. Подивіться в його очі, пане посол (постпред РФ при ООН Віталій Чуркін. – Ред.). Це ваша зброя і ваші співвітчизники вбили його. Ви вбили. Наші люди шанують своїх полеглих захисників на колінах. Російські окупанти поховані в безіменних могилах. Ми шукаємо миру і робимо все можливе, щоб вжити усіх заходів для повернення миру в Україну”, – закликав Єльченко.