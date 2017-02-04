З Тернополя відправили в Авдіївку 20 тонн гуманітарної допомоги

20 тонн гуманітарного вантажу передали з Тернополя в Авдіївку. До формування допомоги для людей, які перебувають у зоні бойових дій, долучилися практично усі райони області.

“До нас звернулося управління цивільного захисту населення Донецької обласної державної адміністрації з переліком продуктів, а також засобів, речей, котрі першочергово необхідні для жителів Авдіївки. Це теплі речі, продукти харчування, засоби гігієни, буржуйки. Все це є у вантажі, який ми сформували. Дуже важливо, що до цього питання долучились усі без винятку органи місцевого самоврядування державної влади на території Тернопільської області. Це є свідченням спільної позиції і підтримки”, – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Він також наголосив, що забезпечення жителів Авдіївки гуманітарною допомогою відбувається за дорученням Президента України Петра Порошенка, яке він надав головам обласних державних адміністрацій.

– Передали багато теплого одягу як для дорослих, так і для дітей. Також багато продуктів харчування. Тонну хліба, який довго зберігається. Ми отримали його з Німеччини. Зі складу надзвичайних ситуацій ми передали 100 гігієнічних наборів. І ще надіслали одноразовий посуд, – розповідає голова Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Олександра Бригадир.

Бригаду, яка доставляє вантаж до Авдіївки, очолює заступник начальника управління ДСНС України у Тернопільський області, полковник Юрій Берестецький. Вантажний автомобіль у супроводі рятувальників та працівників Національної поліції вирушив на схід 3 лютого. “Під егідою облдержадміністрації на території аварійно-рятувального загону зібрано гуманітарний вантаж. Веземо продукти, медикаменти, одяг, усе необхідне обладнання щодо якого звернулася до нас Донецька адміністрація”, – зазначив Юрій Берестецький.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, Тернопіль, фото автора