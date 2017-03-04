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Володимир Івасюк, український композитор, поет

Британія може вийти з ЄС, не заплативши 60 млрд євро, – ЗМІ

4 березня, 2017 - 18:53

Британія не буде юридично зобов’язана сплатити в бюджет ЄС 60 млрд євро, якщо не буде досягнуто угоди щодо умов виходу країни з блоку.

До такого висновку прийшли аналітики Палати Лордів, повідомляє The Independent.

Їх аналіз стверджує, що цифри у так званому "рахунку за розлучення" значною мірою спекулятивні і кожний елемент розрахунків може бути об’єктом різних інтерпретацій.

Якщо ж переговори, які розпочнуться з запуском процедури Brexit не завершаться угодою, то у Британії є право нічого не платити у бюджет ЄС.

В той же час британський міністр, відповідальний за Brexit Девід Девіс раніше заявив, що уряд не виключає виплати необхідних коштів, щоб зберегти доступ на єдиний ринко ЄС на пільгових умовах.

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