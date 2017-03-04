Дітей із Лудина, які отруїлися невідомою речовиною, почали виписувати з лікарні

Наразі у Володимир-Волинській районній лікарні продовжують обстежувати дітей із села Лудин, яких учора машинами швидкої допомоги доставили просто зі школи. Учора доставили 21 дитину і вчительку, котра продовжує лікування після серцевого нападу. Сьогодні 12 дітей, у яких – легка форма отруєння, вже відправили додому. А дев’ятеро ще на лікарняних ліжках, у них середня форма отруєння, хоча загрози для життя немає. Про це повідомив головний лікар Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання Олександр Клачук.

Діагноз дітей − отруєння невідомою леткою речовиною. Звісно, що таке масове отруєння стало предметом особливої уваги медиків, поліції, надзвичайників та інших служб. Починалося ж все з того, що учні одного з класів відчули неприємний запах із підсобки кабінету хімії. Неофіційно кажуть, що діти самі прибирали у підсобці кабінету хімії, хоча це має робити доросла людина. І начебто весь урок так і просиділи, дихаючи неприємним запахом з підсобки... Серед основних симптомів у дітей, яких доставили у лікарню, були головний біль, запаморочення, нудота, дискомфорт у животі, блювота, підвищення температури тіла та першіння в горлі.

Офіційні ж повідомлення різняться. Як зазначала начальник відділу інформаційної політики Волинської ОДА Світлана Головачук у Фейсбуці, куди вона оперативно учора скинула повідомлення, «сталася «НП» не на уроці хімії й взагалі не в процесі занять. На місці працювала поліція, еменесники, санстанція». Районна влада сьогодні повідомляє, що все ж сталося на уроці хімії...

Як повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області, за фактом отруєння школярів у селі Лудин Володимир-Волинського району розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 137 («Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей» – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) Кримінального кодексу України. Як зазначили у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, поки невідомо, що це за речовина, її зразки відправлені на експертизу.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк