Дуда вірить в успішність проекту "Міжмор’я"

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний у можливості реалізації ідеї "Міжмор’я" (співпраці країн між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями – ред.)

Про це він заявив у суботу під час урочистого початку пробігу "Шлях без кордонів" за маршрутом Вітув (Польща) – Оравіце (Словаччина), повідомляє Укрінформ.

"Я вірю, що зможемо реалізувати велику ідею "Міжмор’я", - наголосив Дуда.

Він зазначив, що напередодні зустрічався з президентом Словаччини Андреєм Кіскою й обговорив з ним, серед інших, і питання поглиблення співпраці в ширшому контексті в рамках проекту "Міжмор’я". В реалізації цього проекту Дуда найбільшу увагу приділяє покращенню інфраструктури і сполучень між країнами регіону.

Напередодні президент Польщі зазначив, що під час липневого саміту "Міжмор’я" у Вроцлаві головним питанням буде інфраструктура.

"Ми говоритимемо про сполучення "Північ-Південь", а також про покращення комунікації між Балтійським, Чорним й Адріатичним морями", - наголосив Дуда.

"Міжмор’я" є одним з основних проектів на міжнародній арені, який Дуда почав реалізувати після обрання президентом в 2015 році.