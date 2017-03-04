Ердоган звинуватив Німеччину в сприянні тероризму

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав арештованого німецького журналіста видання Die Welt Деніза Юджела німецьким агентом і "представником Робочої партії Курдистану", а також звинуватив владу Німеччини у сприянні тероризму, повідомляє Deutsche Welle.

"Вони повинні відповісти перед судом за підтримку і приховування терористів", - заявив Ердоган.

Після цього президент Туреччини зазначив, що в той час, як його міністрам не дозволяють виступати в німецьких містах, представникам "заборонених курдських організацій" у Німеччині надають майданчики для публічних висловлювань.

Нагадаємо, кореспондент видання Die Welt Деніз Юджел добровільно з'явився в поліцію в Стамбулі 14 лютого і був затриманий. 27 лютого суд у Стамбулі видав ордер на його арешт. За турецькими законами, він може міститися в попередньому ув'язненні до 5 років.

Турецька влада звинуватила Юсела у пропаганді тероризму і розпалюванні ненависті. Журналіста також звинуватили в публікації матеріалів з електронної пошти родича турецького президента, міністра енергетики Берату Албайрака, зламаної в грудні 2016 року WikiLeaks. Зокрема, в листах обговорювалися питання контролю над турецькими ЗМІ і створення в соцмережах спеціальних акаунтів, з допомогою яких можна було б керувати громадською думкою.

25 лютого понад 150 депутатів німецького парламенту звернулися до посла Туреччини в Німеччині Алі Кемаль Айдыну з відкритим листом, в якому закликали офіційну Анкару якомога швидше звільнити затриманого в Туреччині кореспондента німецької газети Die Welt.