Кабмін встановив порядок переміщення товарів у зону АТО

Кабінет міністрів України опублікував постанову про Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення АТО.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Відповідно до затвердженого урядом порядку переміщення товарів, через лінію розмежування дозволяється перевозити у складі гуманітарного конвою продукти харчування і лікарських препаратів, товар і продукцію металургійної, гірничозбагачувальної, вуглевидобувної галузей і об'єктів критичної інфраструктури.

Також порядок переміщення товарів стверджує створення гуманітарних майданчиків, на яких будуть формуватися вантажі для відправки гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію, а також гуманітарно-логістичних центрів, де буде здійснюватися дрібна і дрібнооптова торгівля продуктами харчування, засобами особистої гігієни, одягом, взуттям або побутовою хімією.

"За рішенням керівника антитерористичної операції, в районі її проведення можуть встановлюватися додаткові обмеження", - свідчить постанова Кабінету міністрів.

Зазначається, що постанова набирає чинності через 10 днів з моменту її опублікування, а пункти 9 і 31 Порядку переміщення товарів - через місяць.