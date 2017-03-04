Китайці створили найбільшу 5G мережу

Китай створив у пекінському районі Хуайжоу найбільшу в світі станцію, що займатиметься випробуванням технологій 5G.

Про це повідомили в міністерстві промисловості та інформатизації країни, передає Сіньхуа.

В роботі дослідної мережі беруть участь провідні китайські і зарубіжні компанії, які забезпечать умови для тестування терміналів, що дозволить сприяти формуванню стандарту зв'язку 5G та розвитку виробництва у цій галузі.

Як заявив заступник голови китайської групи з просування розроблення технології 5G і гендиректор відділу технологій China Mobile Ван Сяоюнь, в реалізації проектів в китайській дослідній мережі 5G беруть участь провідні глобальні підприємства з розроблення і виробництва систем, пристроїв і приладів, включаючи Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE, DTT і Intel.