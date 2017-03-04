Лібералізація торгівлі з ЄС не має перетворитися на "другий безвіз", - Микольська

В уряді України сподіваються на якнайскоріше уведення з боку Євросоюзу односторонніх торговельних преференцій для держави.

Про це в інтерв’ю Укрінформу у Брюсселі заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська.

"Лібералізація доступу на ринок Євросоюзу відбувається поза рамками Угоди про асоціацію. Йдеться про надання Україні односторонніх, що дуже важливо, торговельних преференцій. І не передбачається лібералізація доступу до свого ринку з боку України", - заявила торговельний представник України.

Микольська розповіла, що у цьому процесі відповідні законодавчі пропозиції Єврокомісії зараз знаходяться на розгляді у комітеті з питань міжнародної торгівлі Європарламенту.

"Після схвалення парламентаріями, це рішення має бути затверджене у Раді ЄС. Ми тісно працюємо з нашими європейськими колегами, щоб цей акт було прийнято якомога швидше. Тому що ми не хочемо, щоб його розгляд перетворився в так званий, "другий безвіз", - зауважила урядовець.

Микольська наголосила, що основна ідея цих односторонніх додаткових торговельних преференцій полягає у компенсації Україні втрати ринку та експорту у зв’язку з торговельною агресією Росії.