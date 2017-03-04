Місія України при ООН підбила підсумки головування у Радбезі

У постійному представництві України при Організації об'єднаних націй підбили підсумки головування у Раді безпеки ООН у лютому 2017 року. Відповідне відео опубліковано у Facebook.

"У нас був насичений порядок денний. Наша команда в Києві та Нью-Йорку працювала 24/7, щоб досягти найкращих результатів. Ми тричі привертали увагу до російських злочинів на Донбасі та в Криму",- йдеться у відео.

Крім того у місії нагадали, що за ініціативи України відбулося засідання Радбезу ООн щодо ескалації військових дій у Авдіївці. Під час одного із засідань представник України на засіданні Радбезу ООН зазначив, що знищення критично важливої інфраструктури, що спричиняє гуманітарну катастрофу - це терористична атака, спрямована у першу чергу проти цивільних осіб, а дії РФ можуть кваліфікуватися як воєнний злочин.

При цьому Україна додасть докази щодо ескалації та атаки на цивільну інфраструктуру у свої позови проти РФ в рамках міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму до міжнародного суду ООН, йдеться у відео.

Також у відео говориться про те, що під головуванням міністра закордонних справ Павла Клімкіна Радбез ООН провів відкриті дебати з проблематики конфліктів у Європі.

"Минуло 3 роки з тих пір, як Росія незаконно окупувала Крим, порушивши Будапештський меморандум, який вона підписала з тим, щоб гарантувати безпеку України. Водночас Росія представила світу свою стратегію "гібридної війни", поєднуючи військові дії з організованою та добре профінансованою пропагандою по всьому світу", - зазначив П.Клімкін.

Крім того під час головування України в Радбезі ООН вперше була ухвалена резолюція щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних загроз.

Увага на засіданнях також приділялася Іраку, Лівії, Кот-д'Івуару, Сирії, Косово, Ємену, Палестині. Розглядалося питання фінансування "Ісламської держави", КНДР.