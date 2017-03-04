МВФ погодив оновлений меморандум про співпрацю з Україною

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодив оновлений меморандум про економічну і фінансову політику України, повідомляється в прес-релізі Фонду.

"Місія МВФ досягла угоди з владою України щодо меморандуму про економічну і фінансову політику. Це відкриває шлях для третього перегляду в другій половині березня радою директорів Фонду програми розширеного фінансування EFF і доповіді в рамках IV статті статуту МВФ (збір та обговорення економічної і фінансової інформації по країні)", - цитується в документі глава місії МВФ в Україні Рон Ван Руден.

Відкрита МВФ в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $ 17,25 млрд) з першим траншем в $ 5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншей по SDR1,18 млрд (близько $ 1, 65 млрд) і зменшення квартальних траншів в 2016-2018 рр. до SDR0,44 млрд ($ 0,61 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $ 1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням ряду умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом в квітні 2016 роки переговори про продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $ 1 млрд тільки в середині вересня. Згідно з переглянутим графіком фінансування, подальше виділення коштів планувалося щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності, зокрема, четвертий транш в розмірі $ 1,3 млрд - в середині листопада 2016 року. Найбільший транш планується в першому кварталі 2017 року - більше $ 1,986 млрд, після чого розмір двох наступних буде скорочений до $ 1,33 млрд, а решти п'яти - до $ 735 млн.

Після націоналізації ПриватБанку і прийняття держбюджету-2017 керівники Мінфіну і Нацбанку заявили про ймовірність позитивного рішення МВФ про виділення Україні четвертого траншу за програмою EFF у кінці січня 2017 року.