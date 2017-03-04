На Волині відбувся допрем’єрний показ фільму "Червоний"

Цей повнометражний художній фільм знято, як відомо, за твором Андрія Кокотюхи (який виступив і автором сценарію) під назвою «Червоний». Данило Червоний – це волинянин, командир УПА, фільм презентують як історичну драму, він про українців,які воювали за різні ідеали, про долю учасників УПА, які потрапили у сталінський табір і там підняли повстання. Волинське село Радовичі було обране для допрем’єрного показу через те, що неподалік, в урочищі Вовчак, і зародилися перші загони Української повстанської армії. Ще у пісні співається: «Десь там далеко на Волині родилась армія УПА»... А біля самих Радович у вересні 1943 року відбувся один із найбільших боїв УПА з німцями, який тривав два дні з застосуванням артилерії з двох боків... У тому бою серед упівців було немало місцевих мешканців нинішнього Турійського району, зокрема із Радович.

Творці фільму повідомили селянам, що планують невдовзі розпочати подальші зйомки, і вони відбуватимуться й у Турійському районі на Волині. Місцеві жителі кажуть, що зацікавило кінематографістів село Вербичне, зйомки будуть і там.

А демонстрували стрічку у Радовичах у просторому актовому залі, де встановили великий екран, і місця, звісно, всім не вистачило, доставили кілька десятків стільців. Наталія Маковецька, завідувач місцевого клубу, розказує, що радовичівці були дуже вражені фільмом. Як завмерли у чеканні з першої хвилини, так у напруженні і додивилися до кінця, бо фільм дуже захопив своєю реалістичністю, правдою, грою акторів. Каже, що в багатьох людей були і сльози на очах. Опісля поспілкувалися зі знімальною групою та несподіваними гостями: Юрієм Луценком, Генеральним прокурором України, і народним депутатом Степаном Івахівим. Вони й виступили спонсорами фільму, бо виділених державою коштів не вистачило. А в широкий прокат фільм «Червоний» вийде 24 серпня цього року.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк