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Володимир Івасюк, український композитор, поет

На Волині відбувся допрем’єрний показ фільму "Червоний"

4 березня, 2017 - 19:18

Цей повнометражний художній фільм знято, як відомо, за твором Андрія Кокотюхи (який виступив і автором сценарію) під назвою «Червоний». Данило Червоний – це волинянин, командир УПА, фільм презентують як історичну драму, він про  українців,які воювали за різні ідеали, про  долю учасників УПА, які потрапили у сталінський табір і там підняли повстання. Волинське село Радовичі було обране для допрем’єрного показу через те, що неподалік, в  урочищі Вовчак, і зародилися перші загони Української повстанської армії. Ще у пісні співається: «Десь там далеко на Волині родилась армія  УПА»... А біля  самих Радович у вересні 1943 року відбувся один із найбільших боїв УПА з німцями,  який тривав два дні з застосуванням артилерії з двох боків... У тому бою серед упівців було немало місцевих мешканців нинішнього Турійського району,  зокрема із Радович.

Творці фільму повідомили селянам, що планують невдовзі розпочати подальші зйомки, і вони відбуватимуться й у Турійському районі на Волині. Місцеві  жителі кажуть, що зацікавило кінематографістів село Вербичне, зйомки будуть і там.

А демонстрували стрічку у Радовичах у просторому актовому залі, де встановили великий екран, і місця,  звісно, всім  не  вистачило,  доставили кілька десятків стільців. Наталія Маковецька, завідувач місцевого клубу, розказує, що радовичівці були дуже вражені фільмом. Як завмерли у чеканні з першої хвилини, так у напруженні і додивилися до кінця, бо фільм дуже захопив своєю реалістичністю, правдою,  грою акторів. Каже, що в багатьох людей були і сльози на очах. Опісля поспілкувалися зі знімальною групою та несподіваними  гостями: Юрієм Луценком, Генеральним прокурором України, і народним депутатом Степаном Івахівим.  Вони й виступили спонсорами фільму, бо виділених  державою коштів не вистачило. А в широкий прокат фільм «Червоний» вийде 24 серпня цього року.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Джерело: День
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