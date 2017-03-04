На виборах у Північній Ірландії перемогла пробританська юніоністська партія

Демократична юніоністська партія здобула перемогу на парламентських виборах у Північній Ірландії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Пробританська юніоністська партія здобула 28 з 90 місць у парламенті Північної Ірландії.

Водночас націоналістична Шинн Фейн, що виступає за об’єднання з Ірландією, відстала від переможця незначним чином і отримує 27 місць.

На третьому та четвертому місцях - Юніоністська партія Ольстера з 12 мандатами та Соціал-демократична лейбористська партія з 10.

Варто зазначити, що в порівнянні з попереднім складом парламенту уніоністи втратили 10 місць. У Шинн Фейн на попередніх виборах було 28 місць.

Попередні вибори у регіональний парламент Північної Ірландії відбулися у травні 2016 року.

Тепер у переможців виборів є три тижні на формування уряду. Інакше за вирішення урядової кризи у Північній Ірландії візьметься уряд Британії напряму.